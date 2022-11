Anche Rafaè intervenuto al. Ecco le sue parole: "Io ho giocato 10 anni nel, abbiamo vinto il campionato con l'Under 18. Ho avuto un infortunio in terza squadra, la mia idea era andare nella seconda. Faccio il mio percorso, mi mandano in prestito e mi perdo. Nelle altre squadre ci si allena in maniera diversa, ho perso la struttura del Real. Mi ritiro a 26 anni ed entro al settore giovanile come allenatore, 9 anni che lavoro cone altri. Avevoa 17 anni, da allenatore della seconda squadra e lui era nella terza. Era capocannoniere, volevo prenderlo per la seconda da egoista, ma Del Bosque dice, aspetta tienilo in terza squadra che ne hanno bisogno. Poi lo prendono per la prima squadra e sparisce.. Come calciatore vuoi rimanere nelle strutture della squadra, andare in prestito è un pericolo. Poi in Inghilterra, la squadra riserve non aveva livello. In una riunione parlo di fare il campionato Under 21. Adesso c'è l'Under 23, serve per i giovani e gli infortunati che possono giocare qualche minuto. Stanno cambiando, non credo sarà questo il modello. L'ha deciso di fare la squadra con i giovani di 19 anni. Per la mia esperienza, il modello spagnolo è buono, ci sono tante seconde squadre e il livello è alto".