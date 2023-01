Il protiere della Juve Next Gen Gianmarco Crespi ha parlato così nella sua ampia intervista a Twitch.'La mia carriera, fino a questo momento, la definirei breve. In questo percorso, però, ho avuto molti alti e bassi, sono caduto molte volte e l’opportunità della Juve la vedo come una rivincita personale. La mia speranza è che tutto possa andare per il verso giusto. In fondo siamo noi che determiniamo il nostro destino, quindi non mi resta che lavorare duro con i miei nuovi compagni'.