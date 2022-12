, tecnico della Next Gen, ha parlato dei rientri di alcuni giocatori: "I rientri di alcuni giocatori dopo un lungo stop, come Ntenda e Savona, sono stati sicuramente importanti e hanno fatto bene al gruppo. Per noi queste sono sempre notizie positive perchè oltre a fornirci una scelta più ampia su chi schierare, ci permettono di allenarci in un certo modo. Allargando lo sguardo a tutta la squadra, stiamo attraversando un ottimo periodo di forma, sia dal punto di vista fisico che mentale. Abbiamo tanta voglia di scendere nuovamente in campo perchè vogliamo immediatamente dimenticare la sconfitta di Salò".