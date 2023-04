Il giovane centrocampista Micheleè stato protagonista della quinta e ultima puntata del formatlanciato dallasu TikTok, in cui ha parlato anche della recente finale digiocata contro il. Ecco una parte del suo racconto: "Tornare a Vicenza è stato bellissimo, ho giocato lì dai 13 ai 16 anni, avevo un bel ricordo della squadra e della città. Sono stato felice di giocare di nuovo in uno stadio dove da piccolo guardavo sempre le partite. Io sono sempre stato juventino, ho grandi ricordi di quando guardavo le partite con mio fratello, quindi per me indossare questa maglia ha una grandissima importanza".E ancora: "Essendo una finale di Coppa Italia penso che la tensione ci fosse un po' per tutti. Prima di scendere in campo abbiamo ricevuto dei messaggi motivazionali di due nostri compagni infortunati, Stramaccioni e Iocolano, che ci hanno caricati tanto. La partita è iniziata bene, noi volevamo vincere la Coppa. Poi loro hanno trovato il pareggio, noi abbiamo reagito, purtroppo subito dopo hanno trovato il 2-2 e nel finale con un contropiede hanno segnato il 3-2. Non è finita qui però, il campionato continua".