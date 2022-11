Tommaso, terzino 2001 della Juventus Next Gen, ha parlato a La Stampa: "Quando ho saputo di partire in ritiro col Novara non volevo crederci. Poi sono arrivato alla Juventus e non volevo crederci. Qui mi trovo benissimo. Avevo già affrontato la Juve in amichevole col Novara e all'intervallo chiesi la maglia a Ronaldo. Poi l'anno dopo, mi allenavo con loro: con Dybala, fortissimo, con fenomeni come Bonucci e Chiellini. Ora gli obiettivi a lungo termine sono la Nazionale maggiore e la prima squadra bianconera".