Sì, semifinale. Laha superato un nuovo ostacolo sul proprio cammino: nella gara secca con il Padova, i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio in trasferta, vincendo per 2-1.Brambilla è tornato a utilizzare il 4-3-3, con Muharemovic-Riccio coppia centrale, Mulazzi e Barbieri sugli esterni; in mezzo, spazio a Barrenechea e Besaggio, con Iocolano a supporto di Compagno, Cerri e Sekulov. Non è stato semplice, ma è stato un grande passo.Vantaggio firmato da Cerri al 53' su assist di super Besaggio, al 55' raddoppio chiuso da Sekulov, con la Juve che in due minuti chiude la pratica. Il Padova accorcia solo a recuper iniziato: al 91', è De Marchi a chiudere il punteggio sull'1-2. La Juve è avanti. E sogna di portare a casa ancora un trofeo.