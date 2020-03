Periodo alquanto complicato in casa Newcastle. Al centro della cessione ad un fondo di investimento saudita, il club inglese ha deciso di applicare la disoccupazione parziale per i dipendenti non sportivi. Questo vuol dire che ai calciatori e allo staff saranno garantiti i salari, mentre per gli altri lavoratori saranno congelati. Una decisione che sta già facendo discutere in Inghilterra e che metterà sempre più alla gogna il patron Lee Charnley, prossimo alla vendita della società. Un passaggio di proprietà da circa 365 milioni di dollari, che potrebbe portare sulla panchina delle Magpies Massimiliano Allegri. È questa l’indiscrezione lanciata dalla stampa araba, secondo cui l’ex allenatore della Juventus potrebbe essere contattato per condurre il nuovo ciclo del Newcastle.