Alle 17.30 durante il match valido per l'ottava giornata di Premier League a St. James Park, tra il Newcastle padrone di casa e il Tottenham è successo qualcosa di miracoloso. La partita è stata interrotta per 40' alla fine del primo tempo a causa del malore a una tifosa e il conseguente utilizzo del defribrillatore: sugli sviluppi di un calcio di punizione Reguilon, terzino spagnolo degli Spurs, ha fermato il gioco perché si è accorto che la donna si era sentito male, così l'arbitro ha sospeso la partita per regolamento, dato che gli strumenti medici non erano più utilizzabili. L'ex Siviglia, quando si è accorto che sugli spalti c'era una strana agitazione, ha alzato lo sguardo e ha capito quale era il motivo di quel clamore sulle tribune: dopodiché si è subito avvicinato all'arbitro per segnalare cosa stava accadendo al tifoso, che aveva bisogno di essere soccorso. Il direttore di gara ha fermato il gioco e messo in stand-by la partita, a intervenire sono stati gli staff medici delle due squadre, l'uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere stato rianimato. L'intervento immediato di un medico ha evitato che avvenisse una tragedia.