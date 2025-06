Newcastle, UFFICIALE la cessione a titolo definitivo di Kelly alla Juventus

Getty Images

La Juventus è al lavoro verso il Mondiale per Club. I bianconeri sono tornati in campo questa settimana per preparare al meglio il nuovo impegno. Nei giorni scorsi c'è stata tanta aria di novità, dall'arrivo del nuovo direttore generale Comolli ai saluti di, fino alle voci sull'allenatore che stanno puntando sempre di più versoIl croato guiderà la squadra negli Stati Uniti, ma le quotazioni per farlo anche nella prossima stagione sono sempre più in rialzo. Nel frattempo, Tudor sta lavorando con diversi giocatori che avrà a disposizione al Mondiale per Club, esclusi quelli impegnati con le Nazionali.

L'annuncio del Newcastle su Kelly

I numeri della stagione di Kelly con la Juventus

Partite giocate: 15

15 Da titolare: 14

14 Minuti giocati: 1279

1279 Goal: 0

0 Assist: 0

I bianconeri, intanto, si sono già assicurati alcuni tasselli anche per la prossima annata, a partire da: il difensore francese è stato riscattato nella giornata di ieri dopo una stagione positiva, dunque rimarrà alla Juve fino al 2029. In queste ore è arrivata anche l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di, che diventerà un giocatore bianconero a tutti gli effetti dal prossimo 30 giugno.Il difensore inglese era stato acquistato dalla Juventus nello scorso gennaio. Kelly era arrivato in prestito con obbligo di riscatto, che era già, perciò il club bianconero era consapevole della sua permanenza. Nella giornata di oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale del, squadra da cui è arrivato nella sessione invernale."Il trasferimento temporaneo di Kelly alla Juventus diventerà definitivo a partire dal prossimo 30 giugno. In bocca al lupo, Lloyd!" ha comunicato il club inglese. La prima esperienza di Kelly in bianconero ha faticato a decollare, perciò il bianconero punterà a diventare presto un punto di riferimento e a inserirsi meglio negli schemi di Tudor.





