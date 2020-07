Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ha parlato del mercato del futuro del club inglese lanciando una battuta su Cristiano Ronaldo, stella della Juve accostata ai Magpies.



OBIETTIVI - "So bene cosa vorrei dal mercato. Certo che tra i nostri pensieri c'è il desiderio di avere Ronaldo, ma non sempre si riesce ad ottenere ciò che uno ha in mente".





MIGLIORARE - " Avremo altri incontri la prossima settimana e proseguiremo in estate, il nostro lavoro non si ferma mai. L'obiettivo è migliorare la squadra".