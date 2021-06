Nuovi sviluppi sul fronte Superlega. Stando a quanto riportato dal New York Times, è stata presentata un'altra mozione al tribunale di Madrid da parte di A22, ossia la società costituita alla base della Super League. Con questa mossa, l'A22 ha l'obiettivo di cancellare l'accordo firmato dall'Uefa con i nove club 'dissidenti', tra questi anche Milan e Inter, ma soprattutto le sei squadre di Premier League. Dopo essersi ritirate dal progetto - solo formalmente - e immediatamente rientrate nell'Uefa, hanno dovuto accettare sanzioni minime, che potrebbero così essere cancellate.



COSA SUCCEDE ADESSO - Ora l'Uefa ha cinque giorni per rispondere, mentre la sentenza potrebbe richiedere alcune settimana. Se passerà la linea di A22, sarebbe un colpo durissimo per l'Uefa, già provata dall'impossibilità di sanzionare Juventus, Real Madrid e Barcellona. A tal proposito: A22 chiederà all'Uefa di annullare integralmente il procedimento disciplinare nei confronti dei tre club ancora all'interno della Superlega. Al momento, siamo all'appello dell'Uefa contro l'ingiunzione del 18 aprile del tribunale di Madrid. Siamo solo all'inizio.