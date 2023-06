Il giornale statunitense presenta un’analisi spietata della situazione dell’Inter, sottolineando la situazione debitoria sempre più grave, l’età avanzata della squadra, i dubbi sulla posizione di Suning e della famiglia Zhang, sottolineando: "Una squadra di giocatori vecchi e piena di debiti". E proseguendo:Negli ultimi due anni per i quali sono disponibili informazioni, ha registrato perdite per quasi 430 milioni di dollari... ... Da diversi anni l’Inter si trova in una sorta di crisi finanziaria, a causa dell’impatto combinato della pandemia di coronavirus, della diminuzione del sostegno dello Stato cinese agli investimenti nel calcio europeo e, soprattutto, dei problemi di Suning". E ancora: "Nel 2021, il gruppo Suning ha dovuto accettare un salvataggio da 1,36 miliardi di dollari, finanziato in parte dal governo locale, a fronte dell’aumento vertiginoso dei debiti. Lo stesso anno ha chiuso definitivamente la sua squadra cinese, lo Jiangsu Suning... ...L’anno scorso Steven Zhang, il figlio 32enne del fondatore di Suning che ricopre la carica di presidente dell’Inter, è stato ritenuto responsabile di 255 milioni di dollari di debiti e di obbligazioni non pagate da un tribunale di Hong Kong... ... Nel 2021, per salvare l’investimento Inter, Suning ha ottenuto un prestito di 294 milioni di dollari da Oaktree Capital, una società di gestione patrimoniale con sede in California, per contribuire ai costi di gestione del club... ... Il prestito a Oaktree scade il prossimo maggio. Con gli interessi, la somma totale da rimborsare è di circa 375 milioni di dollari. Gli introiti derivanti dall’inaspettata partecipazione dell’Inter alla Champions League saranno certamente d’aiuto, ma anche il fatto di acconsentire a un’altra vendita di talenti. Se il club non riuscirà a far fronte ai propri obblighi, Suning cederà automaticamente il controllo del club al suo creditore".