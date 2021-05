23









Una rivelazione clamorosa arriva dal New York Times: "C’è la FIFA dietro il progetto Superlega". Il giornale spiega come nell’accordo si evidenzi la necessità di un’intesa con la FIFA, inserita con un nome in codice, ma chiaramente identificabile, per portare avanti il nuovo torneo. Infantino, presidente FIFA, pubblicamente si è schierato contro la Superlega, ma stando alle fonti del NYT, molto vicine al progetto, sarebbe stato a conoscenza del piano Superlega e i suoi sottoposti ne avrebbero discusso a lungo nei mesi precedenti. Iniziate nel 2019, le discussioni avevano un consorzio di advisor chiamato A22 e coinvolgevano anche figure di spicco come il segretario generale FIFA Mattias Grafstrom.



"Moneta di scambio", emerge dall'articolo, era la proposta del gruppo separatista di annettere alla Superlega molti dei club coinvolti nel progetto anche al nuovo Mondiale per Club voluto dallo stesso Infantino. La garanzia richiesta era una sorta di protezione da parte della FIFA su punizioni o cause della Uefa, un sostegno necessario anche per i calciatori che temevano l'esclusione dalle rispettive nazionali. Su questa base il fondo JP Morgan aveva dato il suo consenso a finanziare il progetto. La FIFA è stato anche l'ultimo organo a schierarsi con un comunicato contro la Superlega, firmandone uno in precedenza congiunto alla Uefa, su esortazione di Ceferin, che contattò proprio lo stesso Infantino. La reazione dei club fu di shock, perché videro mancare il sostegno della FIFA, base del progetto, spiega il NYT. Svanito quel sostegno, i club inglesi hanno iniziato a ritirarsi. E tra le accuse velate, c'è chi invece alza la voce. Il presidente della Liga, Javier Tebas, accusa: "È lui che sta dietro alla Superlega, e gliel’ho già detto di persona. L’ho già detto e lo ripeto: dietro a tutto questo c’è il presidente della FIFA Gianni Infantino". La FIFA a sostegno di una Superlega a cui ha tolto lo sgabello proprio all'ultimo momento, è quanto emerge dalla ricostruzione del New York Times, che lancia una forte accusa all'organo mondiale del calcio.