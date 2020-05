E quelli chi sono? Qualcuno avrà fatto fatica anche a riconoscerli quando i giocatori della Juventus sono tornati alla Continassa per allenarsi individualmente dopo l'ok del Governo. A pettinature come siamo messi? In tempo di quarantena ci si è arrangiati a casa come si poteva, barbieri improvvisati o compagne e mogli di turno travestite in parrucchiere d'eccezione. Bentancur si è tagliato - quasi - tutto presentandosi con un nuovo look già pronto per l'estate; Bernardeschi si è fatto crescere i capelli sistemandoli con una riga di lato. E Bonucci? L'avete visto? Sarà l'effetto del sole, ma l'impressione è che Leo sia stato parecchio lontano dal sole in questi mesi. Forse ha bisogno.



Scorri la gallery per vedere come sono tornati i bianconeri alla Continassa