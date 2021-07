Garyha raccontao un retroscena su Ronaldo ai tempi dello. "Sono andato a trovare Sir Alex durante la preparazione, il terzo anno in cui ero capitano. Avevamo una squadra fantastica:ecc. Sono andato da Ferguson e gli ho detto: 'non mi sento più degno di essere capitano. Questa squadra è a un livello al quale non posso più competere'. Mi ha risposto: 'tu terrai quella c***o di fascia, figliolo. Vi alternerete tu e Giggs. Se la do a Ronaldo, Rooney darà di matto; se la do a Rooney, lo farà Ronaldo. Se invece la consegno a Vidic, Ferdinand sarà scontento".