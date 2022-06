Che quella di oggi sarebbe stata la giornata di Paul Pogba lo si sapeva già da diverse settimane, con l'uscita della docu-serie The Pogmentary, trasmessa da Amazon Prime sulla propria piattaforma. In tanti hanno voluto scoprire se fosse stata annunciata o meno quella che sarà la sua prossima destinazione all'interno della serie, ma questo non è accaduto. A schiarie più di qualche dubbio però ci ha pensato l'ex bandiera dello United Gary Neville, il quale ha voluto salutare e ringraziare Pogba attraverso un video pubblicato sul suo account di Tik Tok, facendogli l'in bocca al lupo per il suo futuro alla Juve. 'Non sono preoccupato per le dichiarazioni di Pogba ad essere onesto. Penso che una volta che un giocatore se ne sia andato possa dire quello che vuole. Bene, nessun problema. Ma non credo che si sia comportato bene negli ultimi sei anni. Non credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stato un fallimento da entrambe le parti, dovremmo dire questo. Non c’è nessun vincitore quando un giocatore lascia dopo sei anni con i soldi che sono stati spesi ed è stato vinto pochissimo. Il giocatore esce insoddisfatto e anche il club ne è scontento. Lascia l’amaro in bocca perché è la seconda volta che succede. Gli auguro tutto il meglio per il futuro alla Juve'.