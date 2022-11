Interventuo ai microfoni di Talk Tv, l'ex giocatore del Manchester Gary Neville ha commentato anche la situazione che sta vivendo Cristiano Ronaldo.'Triste che si sia arrivati al punto in cui uno dei più indiscutibili e grandi talenti di sempre dello United stia per essere licenziato. Non serviva arrivare a questo. Una conversazione matura tra le due parti, qualche settimana fa, avrebbe assicurato una comoda uscita'.