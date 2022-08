In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport Uk, l'ex giocatore del Manchester United, Gary Neville, ha lanciato una frecciata nei confronti dei Red Devils, schierandosi dalla parte di CR7.'Il problema è che se il Manchester United perde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione in fondo alla classifica del campionato inglese. Il 75% dei giocatori non ha funzionato, il 20% sono stati trasparenti come l’ambra: solo il 5% è andato bene. Solo due giocatori hanno dimostrato il loro valore in termini di prestazioni: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic'.