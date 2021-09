Gary Neville, a Sky Sports UK, ha parlato di Ronaldo: "Molte persone al Manchester United in quei primi due tre anni, me compreso, hanno trovato così frustrante il suo modo di decidere e il modo in cui a volte faceva le cose per sé stesso. Ma Sir Alex ha creduto in lui in quel periodo iniziale e ha continuato a credergli rispetto ad altri giocatori. Quando Cristiano aveva problemi personali o si sentiva un po' giù, Sir Alex si prendeva cura di lui e penso che se lo ricordi sempre. Sir Alex era così con i giovani giocatori, li guidava e li cresceva. Da quel punto di vista, non poteva non esserci rispetto e basta tra i due. Non c'è dubbio che Cristiano e Wayne Rooney, quando sono cresciuti insieme dal 2004/05 al 2008, hanno fatto la differenza nello United che è diventato campione d'Europa. Sarà interessante vedere l'impatto che avrà su questa squadra; ci sono tanti giovani talenti, ma non hanno ancora vinto. Non sanno vincere. Lui sì".