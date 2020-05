Gary Neville, ex compagno di squadra di Ronaldo al Manchester United, ha parlato di lui a Sky Sport: "È un'ossessione per lui, un'assoluta ossessione. Segnare ancora tanti gol, applicarsi ogni giorno, essere più in forma possibile. Credo che abbia innalzato ogni anno la sua professionalità e che sia cresciuto. Non ho dubbi sul fatto che voglia giocare e che voglia farlo più o meno fino ai quarant'anni. Penso che abbia un piano per impadronirsi del record di Pelé. Credo sinceramente che voglia battere quei numeri, ecco dove penso che sia nella sua mente. Vuole essere il più grande di tutti i tempi e questo è il suo unico scopo, capire lungo questo percorso se sia il più grande di tutti i tempi. Le squadre in cui giocherà vinceranno trofei e avranno successo".