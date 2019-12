La Juve sogna Pogba. Il ritorno di Paul è l'obiettivo numero uno di Paratici per la prossima estate e sono già iniziati i contatti con Raiola per fare un tentativo. A parlare del futuro del centrocampista del Manchester United è l'ex difensore dei Red Devils Gary Neville, che ai microfoni di Sky Sports UK ha detto: "Pogba rimane? Bene, un’ottima notizia e lo spero, proverò ad immaginarmelo nel club per altri due o tre anni. Se così dovesse essere ne sarei felice: un Pogba motivato, a posto fisicamente e concentrato sarebbe una grande risorsa per lo United. Ma io non credo a una sola parola del suo agente. Non credo a una sola parola che esce dalla sua bocca".