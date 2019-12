Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Paul Pogba, seguito dalla Juve: "Pogba deve smetterla di tenere tutti nel limbo. Sappiamo che Pogba sa segnare gol e fare assist, ma ogni settimana Solskjaer riceve domande sul futuro del francese. Penso che Paul dovrebbe finalmente decidere cosa fare e comunicarlo. Il Manchester United ha bisogno di giocatori che vogliono giocare per questa squadra. E qualcosa mi dice che Pogba vuole giocare a calcio altrove. Le parole di Raiola? Non credo ad una sola parola del suo agente. Penso che molti club siano interessati a Pogba, perché è il migliore dei Red Devils".