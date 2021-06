Gary Neville, a Sky Sport UK, ha parlato di Mbappé: "Penso ci vorranno alcune settimane per riprendersi. Sapevo che Mbappé avrebbe voluto tirare il rigore e quando si stata per presentare sul dischetto ho pensato 'oh no!'. Ho detto, poco prima dei tempi supplementari, che ero sicuro che avrebbe voluto tirare l'eventuale rigore. Però ci sono stati un paio di momenti della gara in cui si vedeva che non sarebbe stata la sua partita. Vuole essere come Ronaldo? Questo può essere un piccolo ostacolo per lui, un test enorme nelle prossime settimane. Ma lo supererà. Sta attraversando un momento difficile. Sarà difficile da accettare per lui e per la Francia questa eliminazione...".