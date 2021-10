Gary, a Sky Sports, commenta l'eventuale arrivo di Conte allo United: "Credo che ci sia necessità di vincere qualcosa in questa stagione. Qualsiasi squadra si sarebbe trovata nei guai con un Liverpool del genere. Anche José Mourinho che era il miglior allenatore del mondo non ha potuto fare nulla. Cambiare Solskjaer? Non chiamerei Conte allo United, non è adatto alla squadra. Potrei sbagliarmi, ma questa è la mia opinione. Sarebbe sbagliato licenziare Ole".