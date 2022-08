Attraverso un post condiviso sul suo account Twitter, l'ex calciatore del Manchester Gary Neville, ha commentato la situazione attuale che stanno vivendo i Red Devils, lanciando una frecciata diretta anche a Cristiano Ronaldo.'Perché il più grande giocatore di tutti i tempi deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi del Manchester United? Alzati ora e parla. Il club è in crisi e ha bisogno di un leader che lo guidi. È l'unico che può afferrare questa situazione per il bavero'.