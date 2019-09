A TV2, televisione francese, è intervenuto Gary Neville, ex difensore del Manchester United. Gary, dopo il ritiro dal calcio giocato, è diventato uno stimatissimo opinionista televisivo, insieme a Jamie Carragher e Rio Ferdinand. Soprattutto, Neville si è fatto apprezzare per i pochi peli sulla lingua: come in campo, va dritto al punto. La sua nuova 'vittima'? Mino Raiola: 'Pogba voleva andare via, l'ha fatto capire chiaramente - le parole di Gary -. Il suo agente è una disgrazia per tutta l'Europa, non solo per il Manchester United. Secondo me bisogna smettere di lavorare con lui".