#Nevergiveup, Non mollare mai. #Beyondthemask, oltre la maschera. Due hashtag, due messaggi. Importanti. Fondamentali in questo periodo difficile e delicato in tutto il mondo. Alla campagna di beneficenza promossa dalla Fondazione di Lapo Elkann Laps a sostegno della Croce Rossa, hanno aderito tanti testimonial del mondo dello sport e non solo: da Fedez a Buffon, da Del Piero a Leclerc, passando per Bebe Vio, Federica Pellegrini e Giovanni Malagò. Tra loro, c'è anche Cristiano Ronaldo, che ha posato indossando la mascherina tricolore simbolo della campagna. "Sei forte Italia, siamo stiamo facendo la storia" recita una parte dello slogan dell'iniziativa.



