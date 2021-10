NON SMETTER MAI DI SOGNARE



Questo è l'imperativo che la Juventus Women si è prefissata per l'avventura in Champions League femminile. Riuscire ad arrivare anche al vertice d'Europa dopo aver instaurato un dominio assoluto in Italia.

E alla vigilia della prima gara della fase a gironi, a Ginevra contro il Servette, il club bianconero ha preparato un bel video di lancio: