Lapo Elkann è sceso in campo nella partita contro il coronavirus. Fascia da capitano al braccio e ruolo da protagonista per l'imprenditore, che con la campagna benefica "Never give up" promossa dalla sua fondazione ha raccolto già 400mila euro a sostegno della Croce Rossa destinati ad aumentare a vista d'occhio. Lapo si è schierato per aiutare chi soffre e chi combatte in prima linea senza mai mollare in questa situazione d'emergenza per tutto il Paese. Da Cristiano Ronaldo a Gigi Buffon, sono tanti i testimonial che hanno aderito deciso di aderire alla campagna.



Nella nostra gallery tutti i testimonial della campagna "Never give up" promossa dalla fondazione di Lapo Elkann