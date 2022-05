La prima stagione dialla Juventus è stata sfortunatissima. Prima le poche presenze concessegli da Allegri, poi soprattutto il gravissimo infortunio subito durante una partita della Juventus Under 23. Il giovanissimo attaccante brasiliano, nel corso del match contro la Pro Patria, ha subito la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro e rientrerà soltanto nella prossima stagione.Kaio però non si è mai perso d'animo e fin da subito, attraverso i suoi canali social, ha dimostrato la voglia di mettersi alle spalle l'infortunio e iniziare il percorso di recupero con l'obiettivo di tornare più forte di prima. E oggi il brasiliano ha pubblicato su Instagram il primo episodio di "Never give up", una sorta di serie che racconterà il suo cammino fino al rientro in campo. Immagini inedite, in cui Kaio racconta le sue sensazioni, con interventi anche di medici, mamma e amici. E un messaggio speciale: quello diil Fenomeno.Guarda il video: