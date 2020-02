Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, per rispondere ulteriormente alle dure parole di Rocco Commisso nel post-partita di Juve-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "La Juventus risponde che siamo stufi di questo andamento, già da un po' si usa la Juventus in modo sbagliato, perché la Juventus vince sul campo. Sorpreso? Non so, noi cerchiamo di stemperare gli animi, tante volte abbiamo cose da dire, ma cerchiamo di stare calmi. Non si deve entrare e dire questo subito dopo le partite, bisogna prendersi un po' di tempo e pensarci bene, perché credo che abbiamo meritato questa vittoria. Una partita giocata bene da entrambe, ma la Juve è stata più forte".



"Dobbiamo prenderci una tazza di tè. Capisco che sei su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontaniamo la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo. La partita? La Juventus è ad un buon punto, cercavamo di essere a questo punto in ottima condizione e la stiamo raggiungendo. Stanno anche guarendo giocatori importanti, siamo contenti perché stiamo ottenendo risultati. Concorrenza in attacco? Giusto così, almeno quando fai un cambio entra qualcuno di qualità".