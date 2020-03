1









Manuel Neuer non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel 2022, così i tedeschi hanno acceso i riflettori su Marc André ter Stegen per non farsi trovare impreparati al momento dell'addio di Neuer visto che l'acquisto di Nubel dallo Schalke è considerato soprattutto in prospettiva. Ter Stegen è un profilo seguito con attenzione anche dalla Juventus, che nonostante il rinnovo di Szczesny sta monitorando la situazione del portiere del Barça perché di fronte a una super offerta potrebbe pensare di vendere il polacco.