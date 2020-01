Stando a quanto riporta France Football, la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’idea Manuel Neuer del Bayern Monaco, non in buonissimi rapporti con il club dopo l’arrivo in porta del giovane Nübel che ne restringerà l’utilizzo. L'estremo difensore non è contento del trattamento che il club bavarese gli ha riservato, e anche se al momento non ha nessuna intenzione di lasciare la Germania, è plausibile che nel corso del mercato estivo farà qualche valutazione. Pure in termini di addio. La Juve, dal canto suo, è pronta a ufficializzare il rinnovo di contratto di Szczesny: la nuova data di scadenza è il 2024 e lo stipendio dell’ex portiere dell’Arsenal toccherà 7 milioni più bonus.