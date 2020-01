Manuel Neuer alla Juve. Stando a quanto riporta France Football, il portiere tedesco potrebbe apparire come un'ottima occasione per i bianconeri. Il suo rapporto con il Bayern è infatti al minimo storico: dopo l'acquisto di Alexander Nubel dallo Schalke 04, Neuer si è sentito di fatto messo da parte. Per il quotidiano francese, c'è anche la Juventus nella corsa al tedesco, che potrebbe perciò prendere il posto di Szczesny. In realtà, l'estremo difensore polacco ha già firmato il suo rinnovo di contratto, manca soltanto l'ufficializzazione: occasioni di mercato a parte, le idee della Juve sembrano essere molto, molto chiare.