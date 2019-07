Dalla Germania arrivano dichiarazioni clamorose a opera di Thomas Kroth, tra i consulenti del portiere Manuel Neuer. Queste le sue parole rilasciate ai media: "La mia impressione è che il divario coi quattro migliori team inglesi sia già serio e che il Bayern Monaco al momento non sia ancora competitivo per affrontare seriamente gli obiettivi che sono nella testa di Manuel". Neuer ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e queste parole aprono la porta a un clamoroso addio al Bayern già in questa estate di mercato.