Manuel Neuer è stato per anni accostato a Gigi Buffon come miglior portiere del mondo. E in alcuni momento molto probabilmente lo è stato. Ma la longevità dell'estremo difensore della Juventus e della Nazionale è qualcosa di difficilmente replicabile, e per questo nella votazione tra "colleghi della porta" promossa dalla Gazzetta dello Sport Buffon è risultato il migliore di tutti i tempi. Ecco cos'ha dichiarato Neuer: "Gigi è un uomo incredibilmente grande, con un carattere fuori dal comune. Per me è sempre stato un esempio, non solo sul campo come grandioso portiere con riflessi fenomenali, ma anche come personalità fuori dal campo. Pazzesco quello che ha fatto negli ultimi 26 anni".