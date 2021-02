Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato a 51, rivista del club bavarese, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo: “Per un portiere ci sono tanti modi per rendere difficile la vita ad un attaccante che arriva a tu per tu. Per me non ha differenza chi sia. Ho avuto diversi confronti con Cristiano Ronaldo che ho affrontato diverse volte e questo è un vantaggio per me, perché ho avuto modo di conoscere i suoi movimenti. Quando succede che lui è a tu per tu con me non penso: “Oh ecco che arriva Ronaldo cosa faccio, ho paura”, lui non mi spaventa affatto”.