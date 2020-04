La Juventus segue con molta attenzione le vicende di Manuel Neuer al Bayern Monaco. Il portiere tedesco ha un contratto in scadenza nel 2021, e la voglia dei bavaresi di puntare forte sul nuovo acquisto Alexander Nubel portano il portiere tedesco a rivestire un ruolo di secondo piano. Per questo motivo, secondo fichajes.net, la Juve si è interessata al giocatore, sapendo che la prossima sessione di mercato rappresenta l’ultima possibilità per il Bayern di fare cassa con la cessione di Neuer. Però, il coronavirus muterà i meccanismi de prossimo calciomercato, situazione che potrebbe indurre l’estremo difensore 34enne a giocarsi la titolarità con Nubel la prossima stagione.