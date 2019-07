Norberto Neto, ex portiere della Juventus, ha scelto il Barcellona: l'estremo difensore brasiliano, che si era lamentato del poco spazio, tutto privatogli da Gianluigi Buffon, è approdato in terra catalana dopo la recente esperienza al Valencia. In blaugrana farà nuovamente il secondo portiere, giacché il posto da titolare di Ter Stegen è ben saldo. Durante la conferenza stampa di presentazione, il portiere ha parlato pure del suo passato a Torino: "Nella vita ci sono molti cicli, stavo cercando di cambiare le cose e sono andato al Valencia. Adesso sono qui, vengo per poter far parte della storia di questo club. Cercherò di lavorare con determinazione per poter vincere più titoli possibili", le sue parole.