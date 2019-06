Ricordate Neto, ex portiere della Juventus? Bene, non ve l'aspetterete ma è così: il portiere brasiliano è diventato il secondo rinforzo dell'estate pazza del Barcellona, subito dopo il grande acquisto Frenkie DE Jong. 26 milioni di base fissa più nove di bonus, a patto che raggiunga determinati obiettivi. Dov'è l'incongruenza? Ci arriviamo subito: Neto è arrivato nella top 10 dei portieri più cari della storia del calcio, un ranking che è guidato dal portiere spagnolo Kepa, il più caro della storia dopo gli 80 mmilioni di euro della clausola di rescissione pagata all'Athletic di Bilbao dal Chelse. Al secondo posto Alisson, con 75 milioni record. E poi Buffon: dal Parma alla Juve per 52,88 milioni.