Norberto Neto, portiere del Barcellona ed ex bianconero, ha parlato ai microfoni di Sport anche del rapporto con Gianluigi Buffon, tornato alla Juventus dal Paris Saint-Germain: "Mi dette tanto a livello personale. Quando arrivai, lui aveva già moltissima esperienza, moltissimi anni nel club, moltissimi titoli e una storia nel mondo del calcio. Il modo in cui si comportava nello spogliatoio e la forza che aveva davanti al gruppo richiamarono subito la mia attenzione e mi fecero crescere a livello personale e professionale". Su Neymar, poi: "Ho già diviso con lui lo spogliatoio. Mi chiedono spesso di lui, ma la mia opinione non cambia. È un grandissimo giocatore. Non elencherò le sue caratteristiche perché le conosce tutto il mondo. Se un giorno tornasse al Barcellona, per me sarà un piacere stare al suo fianco".