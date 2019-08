Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dopo la prima giornata di campionato, Carlo Nesti ha parlato di diversi temi che hanno contraddistinto e contraddistinguono l’inizio della stagione agonistica. Queste le parole del giornalista sul tema arbitrale: “Ormai non si può tornare indietro rispetto al VAR, però bisogna arrivare a un'uniformità dell'uso. Fa strano la meticolosità con cui è annullato il gol di CR7 a confronto con l'errore di Firenze sul rigore di Mertens". Su Mauro Icardi, Nesti si è espresso come segue: “La situazione è imbarazzante perché l'Inter ha detto che non rientra nei piani. Impuntarsi così non ha senso, si parla di professionisti con un contratto milionario ma che stando fermi rischiano di rovinare una carriera intera". Infine sul mercato ancora aperto: “Per me è una buffonata il mercato ancora aperto a inizio campionato, un'anomalia clamorosa. Non si può condizionare chi scende in campo per possibili trasferimenti".