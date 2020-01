Carlo Nesti, opinionista Rai, ha parlato della situazione della Juventus ai microfoni di Radio Sportiva, affrontando il momento di forma dei bianconeri e i presupposti che hanno accolto l'arrivo di Sarri in estate. Ecco le sue parole: ​"La Juve ha vinto 8 scudetti e si pretende sempre il massimo. Con l'avvento di un 'giochista' come Sarri ci si aspetta subito lo spettacolo: se non arriva è più facile che piovano le critiche. Champions​? La possibilità che la Juve concorra c'è nonostante qualche passo falso recente. I bianconeri mostrano miglioramenti e hanno un CR7 in gran forma. Sicuramente i bianconeri hanno le loro chances"