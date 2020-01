Carlo Nesti, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione della Juventus dopo il successo di ieri sera contro il Parma: "Il pubblico bianconero è abituato bene con 8 scudetti di fila. E' è arrivato anche il +4 sull'Inter, ma con Sarri ci si illudeva che si vedesse anche un bel gioco. La Juve non ha fatto una grande prestazione: scarsa velocità nella circolazione palla e poche occasioni. Nel secondo tempo mi attendevo più brillantezza con più spazi a disposizione. Ho visto invece un ottimo Parma".



SCUDETTO - "Conte ha tanti meriti, ha lavorato bene dovunque è andato e anche in Nazionale. Il suo rendimento all'Inter è ben superiore rispetto a quello della scorsa stagione. Nel duello scudetto Conte parla di un'Inter che deve sempre andare a 100 all'ora, Sarri ha invece vinto centellinando le energie. In Europa, invece, i bianconeri devono ancora migliorare molto".



DIFESA - "Danilo ha giocato una buona partita, Cuadrado fornisce un rendimento ottimale da terzino. Qualcosa manca nella difesa esterna: come propulsione offensiva con Cancelo e Spinazzola c'era maggiore forza lo scorso anno"



ANASTASI - "Lui era il mio idolo e il giocatore che ho amato di più. Ho avuto l'onore di dirglielo e giocare a pallone con lui. Era di una semplicità che oggi non esiste più, oltre che un vero tifoso bianconero".



RONALDO - "Da un po' di tempo si sente che sarà l'ultima stagione di CR7 in bianconero. Io ci credo poco: per me l'ultima squadra con cui giocherà sarà proprio la Juventus".



CENTROCAMPO - "Pjanic ha fatto bene alla Juve, ma non tanto quanto ci si aspettava al suo arrivo. Non sarei negativo: il gioco passa sempre attraverso i suoi palloni. Bentancur lo vedo bene da intermedio destro".