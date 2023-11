L'ex difensore di Lazio e Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Inter e Juventus sono avversarie contro cui battagliare fino alla fine per lo Scudetto e serve la rosa al completo. La Juve ha nel dna il poter competere per risultati e obiettivi importanti e se ha la possibilità non se la farà scappare'.