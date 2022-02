L'ex difensore di Lazio e Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha commentato la super sfida delle 18 tra rossoneri e nerazzurri, dichiarando anche come le due milanesi a suo modo di vedere siano le squadre più forti della Serie A.



'​Inter e Milan partono alla pari, a maggior ragione nel derby. Le milanesi sono le due squadre più solide e piu forti del campionato. Il Milan ha la dinamicità di alcuni giocatori, che in pochi hanno in Serie A: penso a Leao e Theo Hernandez. Stargli dietro è dura e nel calcio di oggi queste sono le qualità che determinano'.