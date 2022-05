L'ex difensore di Milan e Nazionale Alessandro Nesta ha parlato in occasione della Hall of Fame del calcio italiano organizzata a Firenze:



CHIELLINI - "Gli consiglio di portarsi la crema che in America il sole scotta, soprattutto ora che ha anche una ferita in testa. Gli faccio i complimenti perché con lui smette un pezzo di storia del calcio italiano. Un ragazzo eccezionale e molto intelligente, lo aspetterà una bella esperienza".