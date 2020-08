Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, parla ai canali ufficiali del club rossonero e ricorda la vittoria in Supercoppa nel 2003 contro il Porto: "Eravamo consapevoli di essere favoriti, dopo che avevamo vinto la Champions League in finale contro la Juventus. Eravamo pieni di entusiasmo. Il gol di Shevchenko è stata pura magia, lui nelle partite importanti timbrava sempre il cartellino, nelle serate decisive c'era sempre anche il suo contributo".