Nesta in conferenza: 'Episodi? Ma hanno espulso Yildiz, dell'arbitro non parlo'

Sandro, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Monza."Tanti errori, come mai? La partita, nel primo tempo non mi è piaciuto che siamo stati troppo bassi, li abbiamo fatti prendere troppo in avvio. Quell'1-2 ci ha dato fastidio, palla larga dobbiamo uscire, come facciamo a volte. Continuavamo ad andare indietro e ci ha penalizzato. Il campo era troppo lungo e non abbiamo fatto bene. Abbiamo sbagliato tanto per l'ansia, non lo so, eravamo in difficoltà. Nella ripresa, grazie anche al rosso a Yildiz, la squadra ha preso campo, ha fatto benino, ma ha tirato poco. Si è messa lì e ha giocato, qualcuno che salta, tira, crossa, abbiamo riempito l'area con una punta in più, ma abbiamo fatto poco".

"Nervosismo? Ci sta, doveva esserci pure prima. E' normale che ci sia. Qualche scontro, ma poi finisce tutto. E' allenabile tutto, fino a un certo punto per me. La Juve con le strutture che ha, devi fare superiorità, saltare l'uomo o in testa all'avversario. Ci sono i duelli lì, la tattica c'è, sicuramente proviamo a svuotarli, a ritirarli fuori, ma quando una squadra come la nostra ha bisogno di spazio, ripartire, nello stretto invece facciamo fatica. Dato di fatto per me"."Non ne parlo. Hanno pure espulso Yildiz. Ma non ha condizionato nulla, mi sono lamentato due volte, con Atalanta e Milan, perché ce l'hanno fatta grossa. Altri non ne vedo"."E' migliorato, ha iniziato l'anno che la fase difensiva neanche la immaginava. Gli dicevo: devi farla, sennò non giochi. Col tempo ci si è messo con la testa, è entrato meglio, e l'ho premiato sia per quanto fatto in allenamento, sia perché è una caratteristica che manca. Punta, fa superiorità, l'ho messo perché negli spazi se non salti l'uomo fai fatica"."L'insegnamento? Devi ricordare il sapore amaro della sconfitta, che abbiamo tutti noi, per non ricaderci. E' una brutta sensazione. E' come quando vinci: mi è capitato di vincere grandi cose, e la ricerchi, come la droga. Dobbiamo evitare di ricadere nelle sensazioni di quest'anno""Rammarico? No, non ne ho. Niente. Mi porto, non so: qualcosa ci sarà. Ci devo pensare"."Col Napoli? Siamo stati più bravi in fase difensiva, in quegli spazi quando facciamo alcune cose possiamo creare difficoltà. Abbiamo fatto benino all'inizio, perché la Juve veniva. Poi si è abbassata. E nello stretto facciamo fatica. Dipende sempre dall'avversario, cosa ti lascia. Magari oggi la partita era diversa, il Napoli veniva forte, noi dovevamo tenere botta 20 minuti qui, la partita s'allentava e potevamo fare altro. L'espulsione ha portato la Juve dietro"."Non rispondo sui favoriti. Non voglio rispondere. Non me ne frega. Champions? Dura, tante squadre, forse mai così, sono attaccate. Lì cambia la vita, le entrate sono di un altro livello, la Champions ti porta in un'altra orbita. Non lo so. La Lazio? Speriamo".