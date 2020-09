Alessandro Nesta e la Juve. Per un attimo, è stata più di semplice suggestione. Ecco quanto dichiarato dall'ex difensore, oggi allenatore del Frosinone, accostato in estate ai bianconeri come vice dell'amico Andrea Pirlo: "Io alla Juventus con Pirlo? E' un'amicizia che ho con Andrea da tempo e niente, il mio obiettivo è fare il primo allenatore e ci sto provando. Il mercato? Quest'anno sarà molto difficile e particolare. Sembra che non ci sia molta disponibilità in giro perciò non è semplice piazzare i calciatori o fare altre cose. Noi dobbiamo essere chiari con tutti i giocatori e tutte le persone. Abbiamo del tempo per chiudere il mercato e dovremmo essere bravi a gestirlo in tutti i sensi".